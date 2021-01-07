16-річний син Корбана трагічно загинув 5 січня

Відомий український бізнесмен і політик Геннадій Корбан вперше прокоментував смерть сина, подякував усім за підтримку і зазначив, що кожен з нас призначений для вічності, але вічності в цьому світі немає. Про це від написав на своїй сторінці в Facebook.

«Найбільше випробування в житті - безглуздість того зла, що відбувається.

Кожен з нас призначений для вічності. І кожен відчуває це до моменту поки ми не усвідомлюємо, що немає вічності в цьому світі. Є тільки випадковість, яка то з'єднує, то розлучає людей, відриваючи їх один від одного. Без можливості іноді сказати пару важливих слів, зробити пару важливих справ або просто побути разом, пожити одним життям, бути щасливими разом.

Тим, хто залишився, не стає легше від розуміння того, що той, хто пішов вже у справжньому мирі, де немає часу, немає невизначеного завтра, немає абсолютно ніякої необхідності ні в чому», - зазначив він.

Корбан додав, що залишається тільки нескінченні краса, любов і свобода.

«Спасибі всім за слова підтримки. За спробу розділити тягар втрати. За співучасть і за усвідомлення того, що життя триває. Заради тих, хто залишився. Заради дітей. Заради майбутнього», - додав він.

16-річний син Корбана Лев і його подруга загинули 5 січня. Підлітки каталися на баггі. Машину з їх тілами виявили в річці Мокра Сура в районі села Новоолександрівка Дніпровського району.