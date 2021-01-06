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    Соцмережі: загинув 16-річний син Геннадія Корбана

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    Генадій Корбан &ndash; батько чотирьох синів - Соцмережі: загинув 16-річний син Геннадія Корбана
    Генадій Корбан – батько чотирьох синів
    Фото: НВ

    За наразі неперевіреною інформацією, тіла школяра та його однокласниці знайшли на дні річки

    Лев Корбан, син бізнесмена і політика Геннадія Корбана, загинув.

    Про це повідомив Telegram-канал «Картковий офіс»

    «Школяр Лев Геннадійович Корбан пропав сьогодні вдень (5 січня, –ред), після того як поїхав кататися з однокласницею на багі (транспортні засоби з великими колесами та широкими шинами, призначені для використання в піщаних дюнах або на пляжах, ред). Пізніше поліція виявила багі на дні річки, в багі виявили два трупи: Льва Геннадійовича Корбана і його однокласниці Васик Юлії Миколаївни», – йдеться у повідомленні.

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    Офіційного підтвердження трагедії на разі немає. Однак нардеп Максим Бужанський у своєму Telegram-каналі вже висловив Корбану співчуття.

    В той же час, Dетектив-Info публікує фото, ймовірно, з місця загибелі 16-річного сина Геннадія Корбана.

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    Також у мережі з'явилося відео, на якому рятувальники оглядають затонулий багі.

    Як відомо, Генадій Корбан – розлучений, має чотирьох синів.

    Теги: діти смерть на воді потонули Геннадій Корбан автомобіль Дніпропетровщина Максим Бужанський
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