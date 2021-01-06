Загинув син Геннадія Корбана. Все, що відомо про трагедію

Свої співчуття Геннадію Корбану висловили Мигісян, Бужанський та Шкіряк

У ДТП загинув син політика та бізнесмена Геннадія Корбана. За даними ЗМІ, він зірвався у річку на позашляховику-баггі та не зміг вибратися, адже був пристебнутий. Разом з ним загинула його однокласниця.

Що каже поліція

«Інтерфакс-Україна» з посиланням на поліцію повідомило, що правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за фактом загибелі сина Геннадія Корбана Льва.

Водночас у пресслужбі поліції Дніпропетровської області повідомили, що поліціянти встановлюють обставини загибелі двох підлітків поблизу с. Новоолександрівка Дніпровського району. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Прізвища дітей не розголошуються.

«Вчора ввечері поліцейські виявили баггі та тіла двох підлітків у річці Мокра Сура. Проводиться розслідування в межах кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Призначені експертизи для встановлення всіх обставин трагедії», – йдеться в повідомленні.

Реакція політиків

Свої співчуття Геннадію Корбану висловив народний депутат Юрій Мигісян, також до нього долучився Максим Бужанський. Також на трагедію відгукнувся радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк. «Найщиріші співчуття усій вашій родині. Сил і терпіння вам, друже», – написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

Хто першим повідомив про смерть

Раніше у соцмережах з’явилася інформація про те, що Лев Корбан загинув унаслідок ДТП неподалік м. Дніпра у вівторок, 5 січня. Він поїхав кататися з однокласницею на баггі. Згодом поліція знайшла баггі з тілами загиблих на дні річки.

Хто такий Геннадій Корбан

Геннадій Корбан – бізнесмен з Дніпра, був заступником голови Дніпропетровської ОДА, коли її очолював його експартнер по бізнесу Ігор Коломойський у 2014-2015 роках. Короткий час очолював партію «Укроп».

Пізніше його затримали та звинуватили у створенні злочинного угрупування, розкраданні майна та викраденні людини.

Спочатку він перебував під домашнім арештом у Дніпрі, а потім Дніпровський суд Києва помістив його у СІЗО Києва.

Згодом він отримав умовний строк, але потім з нього зняли всі обвинувачення. Якийсь час Геннадій Корбан жив за межами України, але наприкінці 2017 року повернувся.

Із того часу політичною діяльністю не займається, утім періодично дає інтерв'ю, у яких розповідає про події 2014-2015 років та свої відносини з Ігорем Коломойським, з яким розірвав спільний бізнес.