Поліція відкрила справу у зв'язку з загибеллю сина Корбана

Поліція виявила багі, на якому каталися підлітки на дні річки, в багі було два трупи

16-річний Лев Корбан та його однокласниця загинули, катаючись на квадроциклі

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за фактом загибелі сина політика та бізнесмена Геннадія Корбана Льва. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на поліцію в середу, 6 січня.

«Внесено відомості до ЄРДР за ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами - ред)», ─ йдеться у повідомленні.

Раніше у соцмережах з’явилася інформація про те, що Лев Корбан загинув унаслідок ДТП неподалік м. Дніпра у вівторок, 5 січня. Він поїхав кататися з однокласницею на баггі. Згодом поліція знайшла баггі з тілами загиблих на дні річки.

«Школяр Лев Геннадійович Корбан пропав сьогодні вдень (5 січня, – ред), після того як поїхав кататися з однокласницею на багі (транспортні засоби з великими колесами та широкими шинами, призначені для використання в піщаних дюнах або на пляжах, ред). Пізніше поліція виявила багі на дні річки, в багі виявили два трупи: Льва Геннадійовича Корбана і його однокласниці Васик Юлії Миколаївни», – йшлося у повідомленні Telegram-каналу.

Також у мережі з'явилося фото з місця загибелі юнака.

Скрін з фото з місця загибелі юнака

Як відомо, Генадій Корбан – розлучений, має чотирьох синів.