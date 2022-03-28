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    Російське вторгнення в Україну «обнулило» ціле покоління німецьких політиків – Politico

    На Меркель лежить більша частинапровини за те, що вона потрапила в пастку росій - Російське вторгнення в Україну «обнулило» ціле покоління німецьких політиків – Politico
    На Меркель лежить більша частинапровини за те, що вона потрапила в пастку росій
    фото зі статті Politico

    Найбільше словесних прочуханів від автора публікації дісталося колишньому канцлеру Ангелі Меркель

    Видання Politico опублікувало статтю під назвою «Корисні ідіоти Путіна в Німеччині», в якій назвали причини хибного сприйняття німецької еліти політики російського президента.

    У матеріалі йдеться, що останні 16 років Берлін проводив неправильну політику щодо Росії.

    «Вперте наполягання Німеччини на взаємодії з Путіним перед обличчям тривалої агресії (починаючи з вторгнення в Грузію, убивств ворогів режиму за кордоном і закінчуючи військовими злочинами у Сирії) стало ні чим іншим, як катастрофічною помилкою ексканцлера Ангели Меркель, яка тепер зайняла місце у пантеоні політичної наївності поряд із Невілом Чемберленом», – сказано у статті Politico.

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    На думку автора публікації Matthew Karnitschnig, на Меркель лежить більша частина провини за те, що вона потрапила в пастку російського лідера. При цьому журналіст додав, що винним є й політичний клас Німеччини.

    Разом з тим, повільно, але впевнено, німці починають розуміти, що м’який підхід Меркель до Росії – який досяг свого зеніту з рішенням 2015 року дати зелене світло газопроводу «Північний потік-2», незважаючи на анексію Росією Криму та її роль у сепаратистській війні на сході України – не просто відкрили двері Путіну, щоб піти далі. А фактично спонукали його до цього.

    Теги: росія окупанти Ангела Меркель війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Російське вторгнення в Україну «обнулило» ціле покоління німецьких політиків – Politico