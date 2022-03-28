Зеленський назвав Джонсона прикладом для Заходу і вколов Макрона

Президент України Володимир Зеленський відзначив допомогу Великої Британії для України

Володимир Зеленський дав оцінку лідерам європейських країн на фоні російсько-української війни, яка триває уже більше місяця. Про це йдеться в інтерв’ю президента України виданню The Economist.

Журналістка The Economist нагадала слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що наступальна зброя (на кшталт танків) для України є червоною лінією, яку європейці не можуть переступити. Зеленський пояснив, чому європейські партнери так говорять: «Вони бояться Росії. І все». А найбільше, за словами президента України, боїться той, хто перший говорить про ці червоні лінії.

З іншого боку, Володимир Зеленський відзначив прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. «Чесно кажучи, Джонсон – лідер, який допомогає Україні більше за інших». Зазначивши, що лідери країн Заходу все ж орієнтуються на позицію своїх виборів, Зеленський ще раз повторив: «У цьому випадку (із допомогою для України – ред.) прикладом є саме Джонсон».

Щодо позиції Німеччини, то глава держави заявив, що німці намагаються балансувати, оскільки у них давні відносини з Росією, і вони оцінюють ситуацію навколо війни Росії проти України у першу чергу з точки зору економіки.

Зеленський заявив, що Німеччина є чи не найпрагматичнішою із усіх країн Заходу, які реально можуть допомогти України. А для того, аби німецька влада допомагала Україні більше, треба, щоб на неї був відповідний тиск всередині країни.

На противагу Німеччині Зеленський ще раз заявив, що «Велика Британія однозначно на нашому боці», що вона не балансує, а бачить тільки один безальтернативний вихід із війни – перемога України і поразка Росії. Втім, зазначив глава держави, «я не готовий сказати, хоче Британія, щоб війна затягнулася – чи ні».

Щодо внеску Сполучених Штатів у допомогу Україні Володимир Зеленський відреагував стримано, заявивши, що США однозначно допомагають і навіть підштовхують інші країні допомагати Україні, «але трохи повільніше, ніж нам було б потрібно».

Нагадаємо, що Велика Британія постійно допомагає Україні зброєю – як до війни, так і під час воєнних дій. Зокрема, учора, 27 березня, Британія передала Україні нову партію зенітних комплексів Starstreak. А британський прем’єр Борис Джонсон взагалі розглядає варіант короткострового візиту до охопленої війною України.