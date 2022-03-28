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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» попередила про затримку потягів у Київській області через обстріли

    «Укрзалізниця» попередила про затримку потягів у Київській області через обстріли
    фото: Укрінформ

    Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись

    «Укралізниця» попередила про затримку потягів у Київській області через обстріл

    Через пошкодження в результаті обстрілів з боку російських окупантів контактної мережі на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області низка поїздів вибилися з графіку. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці» в тТелеграм-каналі.

    «Внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе-Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів-Харків та поїзд 14 Солотвино-Київ», – йдеться в повідомленні.

    Інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси буде оновлюватись.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» разом з чеською залізницею призначила додатковий безкоштовний евакуаційний рейс, яким можна виїхати зі Львівської області до Чехії.

    Нагадаємо, сьогодні, 28 березня відбувається організація чергового евакуаційного потягу з Луганщини.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» попередила про затримку потягів у Київській області через обстріли