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    Мешканці Енергодара вимагають в окупантів звільнити заступника мера (відео)

    Українці чітко вказують напрямок руху для російських загарбників - Мешканці Енергодара вимагають в окупантів звільнити заступника мера (відео)
    Українці чітко вказують напрямок руху для російських загарбників
    скріншот з відео

    Окуповане місто продовжує чинити опір путінській орді

    Сьогодні мешканці Енергодара зібралися на мирний мітинг, щоб вкотре показати: попри все Енергодар був і залишається українським містом, в якому живуть і працюють українці.

    «Люди вимагають звільнити з полону першого заступника міського голови Івана Самойдюка. Вони прагнуть жити в вільному місті під державними прапорами.

    На площі біля палацу культури «Сучасник» пролунав Гімн України – як символ національної самоідентифікації та волелюбності нашого народу», – йдеться у повідомленні мера Енергодара Дмитра Орлова.

    Нагадаємо, Запорізька АЕС та місто Енергодар перебувають під контролем російських військових формувань.

    Під час штурму ЗАЕС було обстріляно з артилерійських систем будівлі навчально-тренувального центру, в результаті чого частина приміщень центру згоріла, в частині приміщень є пошкодження, а також снаряди, що не розірвалися.

    Російські окупанти, що захопили Запорізьку АЕС, замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує із Запорізькою атомною електростанцією.

    Теги: росія окупанти війна українці АЕС Україна місто окупація Енергодар гімн #stoprussia
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    Мешканці Енергодара вимагають в окупантів звільнити заступника мера (відео)