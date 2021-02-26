Вирок Стерненку. Депутат від «Слуги народу» заявив, що у фракції «немає позиції»

Наразі Стерненко перебуває у СІЗО. Люди вийдуть на протести 27 лютого

Наразі Стерненко перебуває у СІЗО. Люди вийдуть на протести 27 лютого

Корнієнко зазначив, що люди протестують насамперед проти судової системи

Депутат від «Слуги народу» Олександр Корнієнко заявив, що фракція свідомо не висловлює свою позицію щодо вироку активісту Сергію Стерненку. Про це він сказав в етері телеканалу «Україна 24».

«Нема позиції у фракції. І це не хаос, це свідоме рішення фракції – не висловлювати позицію. Чому? Тому, що у фракції люди, які за одну позицію й за іншу позицію», – зазначив Корнієнко.

На думку депутата, люди, що вийшли протестувати проти вироку Стерненко до Офісу президента, головно висловлювали претензії до судової системи.

«Я там не побачив призову відпускати, це стосується більше стану судів. Але це хвилює всіх, як саме вони ставилися до цієї справи. Усі розуміють, що в основі претензій, можливо, для деяких фігура Стерненка, але для більшості це кейс про українські суди і про довіру до них», – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський райсуд назвав активіста Сергія Стерненка винним у викраденні у 2015 році жителя Лиманського району, колишнього депутата Комінтернівської райради Одеської області Сергія Щербича, а також розбої та незаконному зберіганні вогнепальної зброї (ст. 246, 187 та 263 Кримінального кодексу України). Сам Сергій Стерненко заперечує причетність до інкримінованих злочинів.

Командувач української добровольчої армії та колишній лідер «Правого сектору» Дмитро Ярош вважає, що вирок Стерненку «підставляє» Володимира Зеленського «під удар патріотичної, активної частини суспільства» і є нічим іншим як спецоперацією Кремля.

«Слуги народу» зазначили, що політичні сили опозиції обох флангів роблять усе, щоби представити справу, як політичне протистояння з владою, звинуватити президента, спровокувати насильство та вуличні протести.