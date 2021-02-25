Суд постановив заблокувати 426 сайтів: оприлюднено повний список

Рішенням суду заблоковано й клона «Главкома» – сайт «Главкінфо», який вже тривалий час краде матеріали нашої інформаційної агенції та перемішує їх з пропагадою

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, зажадала заблокувати в Україні роботу 426 сайтів. З повним списком сайтів можна ознайомитися на сайті регулятора.

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Зокрема цим рішенням заблокували і так званого клона «Главкома». Сайт «Главкінфо» тривалий час крав матеріали нашої інформаційної агенції та перемішував їх з пропагадою. Що цікаво, тепер заблокований сайт «Главкінфо» автоматично перекидає користувача на сайт «Главкнет», а він не заблокований.

Додамо, що рішення про блокування сайтів прийнято на підставі вимоги слідчого судді Голосіївського райсуду Києва від 4 лютого за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Зокрема суд наклав арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів інтернету при використанні 426 сайтів. Серед них: From-ua, російський РБК, Novostiua.org, «Захід медіа», Infopressa, LiveJournal, сервіс Telegram-статистики TGStat, а також GitHub Gist, Cryptowiki та інші.

Рішення прийнято за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від трьох до восьми років.

Постанова підлягає негайному виконанню, проте протягом п’яти днів вона може бути оскаржена до Київського апеляційного суду.

23 лютого Київський районний суд Харкова ухвалив заблокувати низку Telegram-каналів, які раніше Служба безпеки України викрила на підривній діяльності. «Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, які виникають у користувачів мережі інтернет при використанні Telegram-каналів: «Резидент», «Легитимный», «Картель», «Сплетница» шляхом зобов’язання Інтернет-провайдерів, операторів, провайдерів телекомунікацій, що здійснюють діяльність на території України… закрити до них доступ – до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК порядку», – говориться у повідомленні.

1 лютого СБУ викрила популярні українські Telegram-канали та їх адміністраторів на роботі на військову розвідку Росії.

За даними спецслужб, адміністратори Telegram-каналів на сьогодні "базуються" на території підконтрольного Росії Придністров'я.

Нагадаємо, Telegram-канали «НачШтабу» та «Черговий ООС» виявились російськими проєктами.

Раніше Служба безпеки України встановила, що популярні в Україні телеграм-канали «Легитимный» і «Резидент» працюють на Росію.

До слова, рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і ZIK та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Як повідомлялося, Україна звернулася до YouTube щодо закриття каналів 112, NewsOne та Zik.



