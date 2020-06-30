Коронакриза: легендарний цирк «Дю Солей» оголосив про банкрутство



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Три місяці тому Cirque du Soleil тимчасово призупинив виробництво своїх шоу

Cirque du Soleil назвав причиною свого банкрутства примусове закриття шоу в результаті пандемії Covid-19

Легендарний цирк «Дю Солей» (Cirque du Soleil) оголосив про банкрутство після трьох місяців відсутності шоу у зв’язку з пандемією коронавірусу. Також компанія скорочує 3500 своїх співробітників.

Про це інформує CNN з посиланням на повідомлення компанії.

У повідомленні, опублікованому 29 червня, Cirque du Soleil назвав причиною свого банкрутства «величезний збій і примусове закриття шоу в результаті пандемії Covid-19». Компанія має намір реструктуризувати свій борг за допомогою канадського уряду і приватних інвестиційних компаній.

Три місяці тому Cirque du Soleil тимчасово призупинив виробництво своїх шоу, в тому числі шести в Лас-Вегасі. Також в компанії планували близько 10 концертів по всьому світу.

Видання зазначає, що цирк «Дю Солей» потопає в боргах майже на 1 мільярд доларів. Проблему погіршує той факт, що виробництво шоу залишається призупиненим. Щоб зупинити фінансові втрати, Cirque du Soleil звільнив близько 3500 своїх співробітників.

«Протягом останніх 36 років Cirque du Soleil був дуже успішною і прибутковою організацією. Однак з нульовими доходами після примусового закриття всіх наших шоу через Covid-19, керівництво повинно було діяти рішуче, щоб захистити майбутнє компанії», - сказав Даніель Ламарр, генеральний директор Cirque du Soleil Entertainment Group.

Cirque du Soleil заснований Гі Лаліберте і Жілем Сент-Круа в 1984 році в Канаді. Цирк відомий відмовою від участі тварин в спектаклях і своїми шоу, в яких циркова майстерність з'єднується з хореографією.

У компанії працює майже п’ять тисяч осіб з 50 країн. Основна частина трупи дає вистави у Лас-Вегасі, гастрольна – їздить з різними шоу по всьому світу. Річний дохід компанії становив близько 1 мільярда доларів США.

До слова, авіаконцерн Airbus оголосив про скорочення виробництва на 40%.