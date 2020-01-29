Мінкульт готує законопроєкт про заборону тварин у цирках



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Державні цирки мають підготуватись до того, що їхні програми з 2021 року повинні бути без тварин

Законопроєкт заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу і буде поширюватися на всі подібні заходи

Міністерство культури, молоді та спорту готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках з 2021 року.

Про це заявила заступниця міністра Ірина Подоляк, повідомляє пресслужба МКМС.

«У держави є політична воля, а в органах влади є розуміння, що ми перестаємо з 2021 року використовувати тварин у цирках. Це питання мусить бути врегульоване законодавчо, тому що в іншому випадку ми ставимо в нерівні умови державні цирки і пересувні цирки. Ми переконані, що закон буде ухвалено, бо є великий запит суспільства», - сказала Подоляк.

За її словами, нині тривають дискусії міністерства з двома парламентськими комітетами – екологічним і гуманітарним у підготовці цього документа. У МКМС також відбулася зустріч з віцепрем'єр-міністром з питань Євроінтеграції Дмитром Кулебою, який підтримує цю ініціативу.

«Ми маємо розуміння серед депутатського корпусу і цей процес є невідворотній. В нас є бачення, як Україна виглядатиме через 10-15 років і ми розуміємо, що гуманне ставлення до тварин, а саме повна заборона використання тварин у розважальних шоу – це цивілізаційна потреба українського суспільства», - наголосила Подоляк.

Законопроєкт заборонятиме використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу і буде поширюватися на всі подібні заходи. Так вирівнюються позиції приватних цирків і державних.