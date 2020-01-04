В Амстердамі акробати зірвалися з 10-метрової висоти під час шоу



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Постраждалих на вертольоті доставили до лікарні

Двоє артистів-акробатів із Росії впали з 10-метрової висоти в королівському театрі Карре в Амстердамі під час вистави під назвою Всесвітній різдвяний цирк.

Про це повідомляє NL Times.

Пара з Росії, відома тим, що виступає без захисної сітки, виконувала номер під назвою Небесні ангели, який отримав престижну циркову нагороду Золотий клоун у 2017 році.

За словами очевидців, під час фінального акту чоловік і жінка одночасно зірвалися з десятиметрової висоти. При цьому чоловік впав на жінку.

Постраждалих на вертольоті доставили до лікарні. Вони обоє перебували у свідомості.

Лікарі розглядають травми одного з потерпілих як серйозні.

Відразу після інциденту всю публіку вивели із залу, а виступ було скасовано.

Як пізніше повідомив продюсер шоу Хенк ван дер Мейден, вистави, заплановані на суботу і неділю, пройдуть за розкладом.