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    Економіка та фінанси

    Авіаконцерн Airbus оголосив про скорочення виробництва на 40%

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    <p>Виробництво та відвантаження літаків буде на 40% нижчим, чим в Airbus планували раніше</p> - Авіаконцерн Airbus оголосив про скорочення виробництва на 40%

    Виробництво та відвантаження літаків буде на 40% нижчим, чим в Airbus планували раніше

    У зв'язку з пандемією Airbus в першому кварталі цього року зазнав втрат в 481 млн євро

    Європейський авіабудівний концерн Airbus SE значно скорочує обсяги виробництва.

    Про такі плани в інтерв’ю німецькому виданню Welt розповів генеральний директор компанії Гійом Форі.

    «Ми не можемо відсторонитися від розвитку ситуації з авіакомпаніями. Ми виходимо з того, що протягом наступних двох років, тобто 2020/2021, виробництво та відвантаження (літаків) буде на 40% нижчим, чим ми планували раніше», - сказав Форі

    Лише в квітні/травні виробництво впало на 80%, зокрема, в квітні було передано замовникам лише 14 замість 75 літаків.

    Найпопулярнішу модель A320 будуть випускати в кількості не більше 40 лайнерів на місяць. Наприкінці 2019 року з конвеєрів сходило 60 таких машин і кількість планувалося збільшити.

    Форі не став називати точне число робочих місць, які будуть скорочені, оцінку можна буде зробити не раніше кінця липня. Наразі лише в підрозділі комерційних літаків працює близько 90 тисяч людей, загалом у компанії - 135 тисяч. Керівництво обіцяє зберегти максимальну місць.

    Втім звільнень не можна уникнути, адже «йдеться про забезпечення майбутнього» концерну.

    У зв'язку з пандемією Airbus в першому кварталі цього року зазнав втрат в 481 млн євро. Не став прибутковим й попередній, 2019-й через корупційний скандал.

    До слова, одна з найбільших авіакомпаній у світі, австралійська Qantas Airways, запозичить 1,3 мільярда доларів і скоротить як мінімум шість тисяч робочих місць через наслідки пандемії коронавірусу. 

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