Коронавірус міг поширитися з наукової лабораторії в Ухані, - вчені
У двох лабораторіях в Ухані досліджували перебіг коронавірусу у кажанів
Спалах коронавірусу почався у науковій лабораторії міста Ухань.
Про це заявили китайські біологи Ботао Сяо та Лей Сяо, які опублікували звіт під назвою «Можливі джерела спалаху коронавірусу 2019-nCoV», повідомляє London loves Business.
За словами науковців, спалах смертельного вірусу в Ухані пояснюється тим, що у місцевій лабораторії досліджували перебіг коронавірусу у кажанів і саме звідти він міг поширитися.
У звіті йдеться про дві лабораторії, одна з яких розташована 280 метрах від ринку морепродуктів.
«Ми коротко вивчили історію діяльності лабораторій та дійшли висновку, що коронавірус, ймовірно, став наслідком експериментів у лабораторії», - зазначили вчені.
Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.
Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.