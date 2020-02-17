Коронавірус міг поширитися з наукової лабораторії в Ухані, - вчені



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Китайські вчені розкрили справжню причину спалаху коронавірусу в Ухані

У двох лабораторіях в Ухані досліджували перебіг коронавірусу у кажанів

Спалах коронавірусу почався у науковій лабораторії міста Ухань.

Про це заявили китайські біологи Ботао Сяо та Лей Сяо, які опублікували звіт під назвою «Можливі джерела спалаху коронавірусу 2019-nCoV», повідомляє London loves Business.

За словами науковців, спалах смертельного вірусу в Ухані пояснюється тим, що у місцевій лабораторії досліджували перебіг коронавірусу у кажанів і саме звідти він міг поширитися.

У звіті йдеться про дві лабораторії, одна з яких розташована 280 метрах від ринку морепродуктів.

«Ми коротко вивчили історію діяльності лабораторій та дійшли висновку, що коронавірус, ймовірно, став наслідком експериментів у лабораторії», - зазначили вчені.

Напередодні був зафіксований перший випадок смерті від коронавірусу в Європі – в паризькій лікарні помер 80-річний чоловік, що приїхав з Китаю. Також був виявлений перший хворий на COVID-19 в Єгипті.

Нагадаємо, у Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом.

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