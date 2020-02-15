У Китаї вирішили страчувати за приховування зараження коронавірусом



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Комісія з охорони здоров’я Китаю заборонила громадянам з симптомами вірусу пересуватися по території держави

У Китаї вирішили ввести смертну кару за приховування зараження коронавірусом, а також за спотворення інформації про стан хворого. Про це в суботу, 15 лютого, повідомляє DW з посиланням на заяву китайського суду.

Крім цього, кримінальним злочином вважатиметься приховування історії своїх подорожей. Хворий, що поширив коронавірус буде звинувачений у створенні загрози суспільній безпеці і засуджений до 10-річного або довічного тюремного ув’язнення або до смертної кари.

Таким чином, комісія з охорони здоров’я Китаю заборонила громадянам з симптомами вірусу пересуватися по території держави на автобусах, потягах і літаках. Ті, що повернулися після свят із зони епідемії повинні перебувати вдома або під наглядом лікарів два тижні. Відмова від карантину буде каратися.

За останніми даними, на материковій частині Китаю від коронавируса Covid-19 померли близько 1,5 тисячі осіб, понад 66 тисяч інфіковані.

Нагадаємо, шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії. Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні.

Як повідомлялося, евакуація громадян України з провінції Хубей, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

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