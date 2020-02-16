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    На круїзному лайнері в Японії кількість заражених коронавірусом зросла до 355

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    На круїзному лайнері в Японії кількість заражених коронавірусом зросла до 355

    Медики повідомили про 70 нових випадків зараження

    В Японії на круїзному лайнері Diamond Princess медики підтвердили 70 нових випадків зараження коронавірусом нового типу.

    Про це передає телеканал NHK.

    Загалом вже 355 пасажирів лайнера з 3700 на борту заразилися коронавірусом.

    Всіх пасажирів судна продовжать щодня перевіряти на наявність вірусу.

    Нагадаємо, шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії. Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні.

    Як повідомлялося, евакуація громадян України з провінції Хубей, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

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