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    Від коронавірусу в Китаї за добу померли понад 140 осіб

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    Від коронавірусу в Китаї за добу померли понад 140 осіб

    Серед усіх нових смертей 139 зафіксовані в провінції Хубей

    За минулу добу в Китаї коронавірусом COVID-19 заразилися понад 2 тисяч осіб. Кількість жертв епідемії сягнула 1665.

    Про це повідомляє Сіньхуа.

    «У Державному комітеті у справах охорони здоров'я КНР в неділю повідомили про отримання... повідомлень про 2009 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу, а також про 142 нові летальні випадки за суботу», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що серед усіх нових смертей 139 зафіксовані в провінції Хубей.

    Таким чином, за останніми даними, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу в материковій частині Китаю сягнула 68 тис. 500, 1665 осіб померли.

    У держкомітеті також додали, що стан 11 тис. 272 пацієнтів оцінюється як тяжкий, під підозрою на зараження коронавірусом перебувають 8228 людини.

    Водночас станом на кінець суботи 9419 осіб були виписані з лікарень після одужання.

    Нагадаємо, шість нових випадків захворювання на пневмонію, викликану коронавірусом, зафіксовано на лайнері Diamond Princess, що знаходиться на карантині у водах Японії. Міністерство охорони здоров’я Японії перевірило 336 потенційно заражених людей з близько 3700 пасажирів та членів екіпажу на судні.

    Як повідомлялося, евакуація громадян України з провінції Хубей, ймовірно, буде перенесена на іншу дату.

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