У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу



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У Франції помер 80-річний турист з Китаю

В Європі зафіксовано першу смерть від китайського коронавірусу, у Франції помер 80-річний турист з Китаю. Про це повідомила міністр солідарності та охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін, передає BFM TV.

За її словами, від коронавірусу помер китайський турист з провінції Хубей, який знаходився у Франції з 16 січня і був госпіталізований до спеціальної лікарні із суворими заходами ізоляції 25 січня.

«Його стан погіршувався швидко, знаходився в критичному стані протягом декількох днів, перебуваючи під пильним медичною увагою», – додала Бузін.

За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1523 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу.

На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів.

На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.