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    У світі

    У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

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    У Європі зафіксували першу смерть від коронавірусу

    У Франції помер 80-річний турист з Китаю

    В Європі зафіксовано першу смерть від китайського коронавірусу, у Франції помер 80-річний турист з Китаю. Про це повідомила міністр солідарності та охорони здоров’я Франції Аньєс Бузін, передає BFM TV.

    За її словами, від коронавірусу помер китайський турист з провінції Хубей, який знаходився у Франції з 16 січня і був госпіталізований до спеціальної лікарні із суворими заходами ізоляції 25 січня.

    «Його стан погіршувався швидко, знаходився в критичному стані протягом декількох днів, перебуваючи під пильним медичною увагою», – додала Бузін.

    За останніми даними кількість жертв коронавірусу в Китаї зросла до 1523 осіб. Кількість підтверджених випадків захворювання інфекцією в країні зросла до 63 851 людини. Крім того, захворіли й українці.

    За даними ВООЗ, заразитися коронавірусом нового типу при несприятливому сценарії можуть до двох третин населення Землі.

    Тим часом у Гонконзі виявили новий шлях поширення коронавірусу

    На днях ВООЗ відправила в Китай групу експертів через епідемію коронавірусу.

    Як відомо, для боротьби із подальшим розповсюдженням спалаху китайського коронавірусу та захисту вразливих держав Всесвітній організації охорони здоров’я потрібно $675 мільйонів. 

    На думку науковців, пік коронавірусу припаде на другу половину лютого.

    Китай Франція смерть населення ВООЗ
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