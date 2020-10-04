Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 15 тисяч графіка



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З початку пандемії на Буковині виявили 15 123 випадки зараження Covid-19 Фото: Чернівецька ОДА

3 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 157 нових випадків зараження коронавірусом

У Чернівецькій області з початку пандемії коронавірусу виявили 15 123 випадки зараження Covid-19.

Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

За його словами, 3 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 157 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.

Загалом коронавірус вже подолали 8270 буковинців.

Нагадаємо, в Україні за добу 2 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.