  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 15 тисяч

    графіка
    • Розсилка
    З початку пандемії на Буковині виявили 15 123 випадки зараження Covid-19 - Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 15 тисяч
    З початку пандемії на Буковині виявили 15 123 випадки зараження Covid-19
    Фото: Чернівецька ОДА

    3 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 157 нових випадків зараження коронавірусом

    У Чернівецькій області з початку пандемії коронавірусу виявили 15 123 випадки зараження Covid-19.

    Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    За його словами, 3 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 157 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.

    Загалом коронавірус вже подолали 8270 буковинців.

    1_72

    Нагадаємо, в Україні за добу 2 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      222322
    • Хворіють
      119232
    • Одужали
      98737
    • Померли
      4353

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

    здоров'я медицина Чернівецька область епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies