Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 15 тисяч

Коронавірус на Буковині: кількість інфікованих перевищила 15 тисячграфіка
3 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 157 нових випадків зараження коронавірусом
У Чернівецькій області з початку пандемії коронавірусу виявили 15 123 випадки зараження Covid-19.
Про це повідомив у Facebook голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, 3 жовтня у Чернівецькій області зафіксували 157 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 49 пацієнтів.
Загалом коронавірус вже подолали 8270 буковинців.
Нагадаємо, в Україні за добу 2 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633).
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Всього222322
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Хворіють119232
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Одужали98737
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Померли4353
Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.