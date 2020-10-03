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    Події в Україні

    МОЗ: лише одна область готова до послаблення карантину

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    У&nbsp;Києві показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 165,4 при нормі у 40 - МОЗ: лише одна область готова до послаблення карантину
    У Києві показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 165,4 при нормі у 40

    Найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях

    Лише в Кіровоградській області ситуація із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 дозволяє послабити карантин.

    Про це свідчать індикаторні показники МОЗ для визначення регіонів зі значним поширенням хвороби станом на 3 жовтня.

    Показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить в області 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень у 40 нових хворих.

    У решті ж областей України він є вищим за базовий. Найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях – відповідно 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

    Водночас у Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області – 111,1, що не дозволяє перейти до послаблення карантину.

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    До слова, глава МОЗ Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      222322
    • Хворіють
      119232
    • Одужали
      98737
    • Померли
      4353

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.

    Міністерство охорони здоров'я Україна Кіровоградщина карантин населення коронавірус
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