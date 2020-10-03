МОЗ: лише одна область готова до послаблення карантину графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Києві показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 165,4 при нормі у 40

Найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях

Лише в Кіровоградській області ситуація із поширенням коронавірусної хвороби Covid-19 дозволяє послабити карантин.

Про це свідчать індикаторні показники МОЗ для визначення регіонів зі значним поширенням хвороби станом на 3 жовтня.

Показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить в області 19,9 і не перевищує визначений у МОЗ базовий рівень у 40 нових хворих.

У решті ж областей України він є вищим за базовий. Найвищий показник захворюваності зафіксовано в Тернопільській і Чернівецькій областях – відповідно 304,2 і 227,7 нових хворих на 100 тисяч населення.

Водночас у Києві цей показник становить 165,4 нових хворих на 100 тисяч населення, а в Київській області – 111,1, що не дозволяє перейти до послаблення карантину.

(Для збільшення натисніть на документ)

До слова, глава МОЗ Степанов закликає посилити контроль за дотриманням карантину на ринках.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 2 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 4661 особи. Це на 28 випадки більше, ніж днем раніше (4633). Одужали за минулу добу – 2146 людей (днем раніше – 2148), померли 92 особи, (у попередній день 68).

Коронавірус в Україні

Всього 222322

Хворіють 119232

Одужали 98737

Померли 4353

Копіювати код для вставки

Загалом від початку пандемії станом на ранок 3 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 222322 людини, одужали 98737 осіб, летальних випадків – 4353.