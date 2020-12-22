У трьох членів екіпажу корабля, що прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус

Серед тих, що заразилися ─ 26 чилійських військових та 10 осіб з обслуговуючого персоналу

Коронавірус виявили у 36 осіб на чилійській дослідній станції в Антарктида. Про це повідомляє австралійський телеканал ABC.

Зазначається, що холодний континент перестав бути єдиним без коронавірусу.

«Серед тих, що заразилися ─ 26 чилійських військових та 10 осіб з обслуговуючого персоналу. Їх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі», ─ йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у трьох членів екіпажу корабля, що прибув на допомогу базі, теж виявили коронавірус.

Нагадаємо, у світі станом на 22 грудня коронавірус зафіксували у понад 77,7 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,7 млн осіб, а одужали понад 54,6 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 029 528), Індія (10 055 560), Бразилія (7 263 619), Росія (2 850 042), Франція (2 535 716), Велика Британія (2 079 678), Туреччина (2 043 704) та Італія (1 964 054).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 318 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.