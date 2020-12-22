У світі коронавірус виявили у понад 77,7 млн людей

Від початку пандемії від коронавірусу одужали понад 54,6 млн осіб

Кількість смертей від Covid-19 зросла до 1,7 млн осіб

У світі станом на 22 грудня коронавірус зафіксували у понад 77,7 млн людей. Про це повідомляє сайт Worldometer.

Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,7 млн осіб, а одужали понад 54,6 млн людей.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (18 029 528), Індія (10 055 560), Бразилія (7 263 619), Росія (2 850 042), Франція (2 535 716), Велика Британія (2 079 678), Туреччина (2 043 704) та Італія (1 964 054).

У лідерах за кількістю інфікованих на Covid-19 у світі також:

Іспанія (1 819 249);

Аргентина (1 547 138);

Німеччина (1 534 218);

Колумбія (1 518 067);

Мексика (1 325 915);

Польща (1 207 333);

Іран (1 164 535).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (319 354), Бразилії (187 291) та Індії (145 810).

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 21 грудня, коронавірусне захворювання підтвердили у 8 513 людей. Також за минулу добу: госпіталізовано – 1 318 осіб, летальних випадків – 232, одужало – 14 020 осіб. За весь час пандемії в Україні захворіло – 979 506 осіб; одужало – 600 288 осіб, летальних випадків – 16 897, проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.