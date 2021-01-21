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    Директор Інституту молекулярної біології і генетики: летальність від коронавірусу збільшилася

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    <p>Доктор біологічних наук додав, що летальність від коронавірусу збільшилась</p> - Директор Інституту молекулярної біології і генетики: летальність від коронавірусу збільшилася

    Доктор біологічних наук додав, що летальність від коронавірусу збільшилась

    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Академік Тукало пояснив, чому вакцинація від коронавірусу – правильний шлях

    Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало переконаний: вакцинація допоможе зменшити летальність від коронавірусу.

    В інтерв’ю «Главкому» академік зазначив, що коронавірус мутує слабкіше, ніж грип.

    «Так що є надія, що вакцини допоможуть. На даний момент зафіксовано близько 12 тисяч мутацій, але вони у своїй більшості безпечні, нічого не змінюють у структурі вірусних білків. Певний виняток – так званий британський штам. Є з цього приводу побоювання, але «караул» кричати поки не варто. Зараз головне – потрібен постійний аналіз. Адже віруси не тільки мутують, а й еволюціонують», – наголосив він.

    Крім того, доктор біологічних наук додав, що летальність від коронавірусу збільшилась.

    «У США і Мексиці, наприклад, вона вже перевищила показники звичайного грипу», – зазначив Тукало.

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    Теги: грип вакцинація вірус коронавірус Михайло Тукало
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