ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19

В даний час 12 препаратів від коронавірусу очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів ВООЗ

ВООЗ ретельно відстежує будь-які серйозні побічні ефекти від вакцин і оновлює свої рекомендації

У світі поки не було зареєстровано жодного летального випадку від вакцин проти коронавірусної інфекції.

Про це на брифінгу заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маріанджела Сімао.

«У нас є вакцина, яка широко використовується на ринку. Це Pfizer. І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які на даний момент використовуються», – сказала вона.

У той же час, за словами представника ВООЗ, було зафіксовано кілька побічних ефектів, наприклад, анафілактичний шок, а у деяких прищеплених «є схильність до серйозних алергій». У такій ситуації необхідно вакцинуватися в медичних установах під наглядом, пояснила Сімао.

Вона також додала, що ВООЗ ретельно відстежує будь-які серйозні побічні ефекти від вакцин і оновлює свої рекомендації. В даний час ще 12 препаратів від коронавірусу очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів організації.

До слова, 56% українців не готові вакцинуватися від Covid-19.