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    У світі

    ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19

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    <p>В даний час 12 препаратів від коронавірусу очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів ВООЗ</p> - ВООЗ не зафіксувала жодного смертельного випадку від вакцин проти Covid-19

    В даний час 12 препаратів від коронавірусу очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів ВООЗ

    Фото: АР

    ВООЗ ретельно відстежує будь-які серйозні побічні ефекти від вакцин і оновлює свої рекомендації

    У світі поки не було зареєстровано жодного летального випадку від вакцин проти коронавірусної інфекції.

    Про це на брифінгу заявила експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Маріанджела Сімао.

    «У нас є вакцина, яка широко використовується на ринку. Це Pfizer. І ми поки не побачили жодної смерті від вакцин, які на даний момент використовуються», – сказала вона.

    У той же час, за словами представника ВООЗ, було зафіксовано кілька побічних ефектів, наприклад, анафілактичний шок, а у деяких прищеплених «є схильність до серйозних алергій». У такій ситуації необхідно вакцинуватися в медичних установах під наглядом, пояснила Сімао.

    Вона також додала, що ВООЗ ретельно відстежує будь-які серйозні побічні ефекти від вакцин і оновлює свої рекомендації. В даний час ще 12 препаратів від коронавірусу очікують оцінку ефективності та безпеки від експертів організації.

    До слова, 56% українців не готові вакцинуватися від Covid-19.

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    Теги: медицина смерть щеплення вакцинація ВООЗ коронавірус
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