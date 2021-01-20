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    Український академік на 90% впевнений, що коронавірус вийшов з лабораторії

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    Тукало вважає, що коронавірус був створений у лабораторії у Вухані - Український академік на 90% впевнений, що коронавірус вийшов з лабораторії
    Тукало вважає, що коронавірус був створений у лабораторії у Вухані
    Ілюстративне фото з відкритих джерел

    Михайло Тукало: про штучне походження коронавірусу може додатково свідчити той факт, що звичайні природні захворювання, той же грип – сезонні. А коронавірус – ні

    Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало вважає, що коронавірус був створений лабораторно. В інтерв’ю «Главкому» академік зазначив, що вірус, ймовірно, розроблявся там, де і спочатку з’явився.

    «Я так скажу. У Вухані знаходиться найпотужніша вірусологічна лабораторія Китаю, і у тому, що цей штам лежав там, я впевнений на 90%. Саме у лабораторії, а не на ринку морепродуктів і тварин. Подібних ринків по всьому Китаю величезна кількість, але вірус вискочив чомусь не там, де кажанів продають тисячами, а саме у Вухані, де їх майже не їдять. Продуктовий ринок – це вже вторинне. Така моя думка», – пояснив він.

    Також, Тукало додав, що ще одним аргументом на користь того, що коронавірус створений штучно, є те, що на відміну від інших природних вірусів він не має сезонності.

    «Звичайні природні захворювання, той же грип – сезонні. А коронавірус – ні. Знову ж, грип постійно мутує, а Covid-19 за рік не сильно змінився», – зазначив він.

    Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

    Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації Covax. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.

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    Теги: ринок грип вакцинація вірус коронавірус Михайло Тукало
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