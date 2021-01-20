Український академік на 90% впевнений, що коронавірус вийшов з лабораторії

Михайло Тукало: про штучне походження коронавірусу може додатково свідчити той факт, що звичайні природні захворювання, той же грип – сезонні. А коронавірус – ні

Директор Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктор біологічних наук Михайло Тукало вважає, що коронавірус був створений лабораторно. В інтерв’ю «Главкому» академік зазначив, що вірус, ймовірно, розроблявся там, де і спочатку з’явився.

«Я так скажу. У Вухані знаходиться найпотужніша вірусологічна лабораторія Китаю, і у тому, що цей штам лежав там, я впевнений на 90%. Саме у лабораторії, а не на ринку морепродуктів і тварин. Подібних ринків по всьому Китаю величезна кількість, але вірус вискочив чомусь не там, де кажанів продають тисячами, а саме у Вухані, де їх майже не їдять. Продуктовий ринок – це вже вторинне. Така моя думка», – пояснив він.

Також, Тукало додав, що ще одним аргументом на користь того, що коронавірус створений штучно, є те, що на відміну від інших природних вірусів він не має сезонності.

«Звичайні природні захворювання, той же грип – сезонні. А коронавірус – ні. Знову ж, грип постійно мутує, а Covid-19 за рік не сильно змінився», – зазначив він.

Нагадаємо, глава МОЗ Максим Степанов сподівається, що вакцинація українців почнеться у лютому.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України отримало лист від міжнародної організації Covax. Організація готова вже найближчим часом почати постачання вакцини від коронавірусу в Україну.