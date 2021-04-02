Covid-19: Степанов розповів, де найгірша ситуація в Україні з ліжками

В місті Києві зайнято майже 84% ліжок з киснем

Київ, Львівська, Житомирська та Миколаївська області – антилідери щодо заповнюваності ліжок з киснем, повідомили в МОЗ

Найгірша ситуація із заповнюваності ліжок з киснем склалася наразі в Києві. Про це заявив під час брифінгу 2 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

«Щодо заповнюваності ліжок з киснем, то в місті Києві зайнято майже 84% ліжок з киснем. Це найвищий показник цілком по країні. Також напружена ситуація у Львівський області (більше 71%), Житомирський (майже 71%), Миколаївський – майже 71,5%», – повідомив очільник МОЗ.

За його словами, на Західній Україні ситуація стабілізувалась, зменшилась кількість госпіталізованих людей і, як наслідок, звільняються ліжка – мова про Івано-Франківськ, Закарпатську та Чернівецьку області.

«На сьогоднішній день показники заповнюваності ліжок з киснем менше 50% або близько 50%... Ситуація з кожним днем покращуються», – додав міністр.

Він наголосив, що всі карантинні обмеження в країні призводять до результатів.

Мер столиці Віталій Кличко 31 березня повідомов, що в Києві є 6169 ліжок для лікування хворих на Covid-19, а цього тижня столиця розпочала розгортати ще 236 ліжок.

В інтерв’ю «Главкому» лідерка «Європейської Солідарності» в Київраді, голова постійної комісії з питань охорони здоров‘я та соціальної політики міськради Марина Порошенко казала, що в столиці спостерігатиметься нестача місць для хворих. «Якщо центральна влада і надалі саботуватиме роботу в цьому напрямку, то колапс буде неминучий», – відзначала вона.