Коронавірусний колапс. Столична влада б'є на сполох: лікарні Академії медичних наук «умили руки»

Сьогодні «швидкі» привезли 10 пацієнтів до Інституту фтизіатрії, але там прийняли лише чотирьох осіб

Інститути Національної академії медичних наук, попри прохання столичної влади про допомогу, виявилися неготовими приймати хворих на коронавірус. Про це повідомив перший заступник київського міського голови Микола Поворозник.

«Інститути Національної академії медичних наук – це про високоспеціалізовану медичну допомогу хворим і наукову роботу… Що маємо на практиці. Вісім місяців тому ми звернулися до НАМН допомогти у госпіталізації та лікуванні хворих на Covid-19.

Вісім місяців у них було для того щоб підготувати заклади та виділити місця для лікування хворих. Через вісім місяців отримуємо згоду на прийом 10 хворих. Десяти!», – пише обурений столичний чиновник.

Поворозник додав, що коли міські «швидкі» привезли 10 пацієнтів в Інститут фтизіатрії, то там прийняли лише чотирьох осіб.

Шість інших хворих чекали своєї черги у «швидких» біля закладу, доки у медичних автівках не закінчився кисень і їх оперативно не перенаправили до комунальних закладів охорони здоров’я.

Додамо, що сьогодні мер Києва Віталій Кличко попередив: якщо динаміка поширення коронавірусу залишиться такою ж стрімкою, ліжок у комунальних медзакладах столиці, куди госпіталізують хворих на коронавірус, скоро не вистачатиме.

«Із такою динамікою розповзання хвороби і кількістю госпіталізацій, ліжок в стаціонарах вже дуже скоро нам не вистачатиме. Тому я ще раз звертаюся до уряду, Міністерства охорони здоров’я проконтролювати ситуацію із тим, щоб відомчі медзаклади таки приймали хворих на коронавірус киян – сказав Кличко. – Три лікарні «Укрзалізниці» поволі почали це робити. Але це – загалом 360 ліжок. А ще понад 10 тисяч ліжок – в інших відомчих лікарнях та медзакладах Академії медичних наук України. Сьогодні вага кожного ліжка – це людське життя!» – наголосив Кличко.

Станом на ранок 2 квітня у Києві зафіксовано 1 164 нових випадки коронавірусу за добу. Це на 14 випадків більше, ніж 1 квітня (1 150 випадків коронавірусу).