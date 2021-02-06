Корупція в «Укрзалізниці». Ексмінстр озвучив вимогу до Сергія Лещенка

Сергій Лещенко мав би озвучити топ-корупціонерів в «Укрзалізниці» – Володимир Омельян

Сергій Лещенко, як член наглядової ради «Укрзалізниці», через півроку своєї роботи мав би озвучити масові факти корупції на підприємстві. Про це заявив екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян в програмі «Гончаренко рулить».

«Найбільше, що я чекав від діяльності Лещенка, що через півроку своєї роботи він публічно озвучить факти масової корупції на «Укрзалізниці» та оприлюднить прізвища топ-корупціонерів. І буде вимагати (Сергій Лещенко, – примітки) від правоохоронних органів розслідувати ці справи. Це я зробив, як міністр у 2017 році, хоча і мав масу проблем як на роботі, так і в особистому житті. Але це обов’язок не мовчати, коли знаєш про злочин», – підкреслив Омельян.

І додав, що можливі такі заяви готуються. Хоча ексміністр погодився із ведучим програми, що Сергій Лещенко займається піаром чинної влади.

Нагадаємо, колишній народний депутат, журналіст Сергій Лещенко за чотири місяці 2020 року заробив на посаді члена наглядової ради «Укрзалізниці» 1,4 млн грн.

Як повідомлялося у жовтні минулого року, експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях.

До відома, 18 грудня 2019 року уряд призначив екснардепа Лещенка членом наглядової ради «Укрзалізниці».