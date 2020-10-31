Експосадовець Укрзалізниці звинуватив Лещенка у покриванні корупційних схем у закупівлях

Андрій Рязанцев підрахував, що корупційна складова угоди про закупівлю коліс перевищувала мільярд гривень

Ексдиректор з розвитку бізнесу «Укрзалізниці» Андрій Рязанцев звинуватив члена Наглядової ради компанії Сергія Лещенка у тому, що він приховував реальну ситуацію у закупівлях на УЗ, покриваючи корупційні схеми. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення Антимонопольного комітету, який оштрафував на майже 70 мільйонів гривень компанію «Інтерпайп» Віктора Пінчука, що багато років поспіль була ледь не єдиним постачальником коліс на УЗ.

У своєму дописі Рязанцев нагадав, що компанія «Інтерпайп» намагалася продати УЗ колеса за ціною, яка була мінімум удвічі вища за середньоринкову. Коли він, ще перебуваючи на посаді, відмовився витрачати майже 2 млрд грн на корупційну схему, його звільнили з посади, але він розповів деталі справи на пресконференції.

«За матеріалами, викладеними на пресконференції, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу, друга кримінальна справа була порушена за моєю заявою Печерським РОВД. Фігурантами цих справ є Андерс Ослунд, Сергій Лєщенко, Іван Юрек, Крістіан Кун та інші топ-менеджери залізниці, які вперто не ходять на допити. І не дивно. Бояться. Відчувають, що коло звужується», - зазначив Рязанцев у своєму дописі.

Він нагадав, що АМКУ оштрафував компанію «Інтерпайп» та пов’язані з нею компанії «Ретек» і «Транспортні інвестиції» на 70 мільйонів гривень і на три роки відсторонив компанії від публічних закупівель.

«Враховуючи, що лише на трирічному контракті Укрзалізниці корупційна складова мала становити 1,2 млрд грн, а за останні десять років необґрунтоване завищення цін на цільнокатані колеса становило близько 60-90 млн доларів США, то покарання, напевно, відповідає порушенням, що були здійснені», - висловив упевненість Рязанцев.

Він також підкреслив, що якби Лещенко як відповідальний за антикорупційні дії в Наглядовій раді компанії Укрзалізниця ставився до роботи відповідальніше, то у компанії було б значно більше грошей. «Але саме Сергій Лещенко намагався неприкритою брехнею приховати реальну ситуацію по цьому питанню та вигородити інших учасників цієї змови всередині компанії, а саме Андерса Ослунда, який покинув Наглядову раду Укрзалізниці під тиском беззаперечних фактів», - вказує Рязанцев.

Нагадаємо, раніше Рязанцев заявляв, що компанія Віктора Пінчука «Інтерпайп» хотіла продати Укрзалізниці суцільнокатані колеса у 4 рази дорожче за собівартість. За його підрахунками, корупційна складова угоди перевищувала мільярд гривень. «У травні 2020 року, коли я пішов з УЗ, оголосили тендер на 3 роки, на суму 2,4 мільярди гривень. З огляду на те, що ціна коліс була в два рази завищена, виходить, що корупційна складова в ньому була близько 1 мільярд 200 мільйонів, решта - ціна коліс. Щоб ви розуміли: собівартість колеса, якщо вірити фахівцям - в районі 8 тисяч гривень зараз. Тобто, 15 тисяч - це вже ціна з 100-процентною рентабельністю. Вони ж хотіли «задерти» її ще в два рази - до 36 тисяч», - пояснював Рязанцев.