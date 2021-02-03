Якщо ми хочемо реальну реформу Укрзалізниці, нам треба прийняти закон, – нардеп

Клименко зазначила, що до ухвалення закону керівництво «Укрзалізниці» може вирішити низку важливих питань зокрема щодо налагодження процесу своєчасної поставки вагонів, з приватною тягою

Реформування «Укрзалізниці», передбачене законопроектом «Про залізничний транспорт», має тривати п'ять років

Комплексну реформу «Укрзалізниці» неможливо провести без ухвалення закону «Про залізничний транспорт». Про це заявила народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

«Будь-які кардинальні реформи по УЗ зробити практично неможливо без прийняття закону. Чи буде прийнятий закон в цьому році, у мене великі сумніви. Тому що цей закон ще знаходиться в підкомітеті, а в Комітеті не розглядався», – розповіла Клименко.

За її словами, реформування «Укрзалізниці», передбачене законопроектом «Про залізничний транспорт», має тривати впродовж 5 років

«Тобто в 2021 році ми не побачимо якісь зміни в положенні УЗ. До того ж, у зв’язку з тим, що бюджет обмежений: навіть на закупівлю нових вагонів пасажирських і реконструкцію він значно зменшений», – пояснила Клименко.

Проте депутат зазначила, що до ухвалення закону керівництво «Укрзалізниці» може вирішити низку інших важливих питань, зокрема щодо налагодження процесу своєчасної поставки вагонів, з приватною тягою тощо.

Як відомо, законопроєкт «Про залізничний транспорт» (реєстр. № 1196-1) вже опрацьований у профільних комітетах та був включений до порядку денного Верховної Ради у вересні минулого року, проте голосування по ньому ще не було.

Раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян наголосив, що «Укрзалізниця» має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищити ефективність і сервіс перевезень.