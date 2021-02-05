Корупція по-Вінницькі: колишньому керівнику Служби автодоріг області продовжили запобіжний захід

Чиновника підозрюють у спробі дати хабар голові ОДА

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив до 8 березня запобіжний захід колишньому начальнику Служби автомобільних доріг у Вінницькій області.

Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу суду.

Ігор Алексєєв і надалі зобов’язаний прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за кожною вимогою; не залишати населений пункт, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі.

Нагадаємо, колишнього начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва підозрюють у спробі дати голові ОДА Сергію Борзову хабара в розмірі 200 тисяч гривень. Гроші начебто передбачалися для вирішення питання про зміну бюджетних видатків. Усього ж розмір запропонованої підозрюваним неправомірної вигоди – 4,2 млн грн.

Нагадаємо, в Одесі чиновника райадміністрації затримали за підозрою у хабарництві.