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    Корупція по-Вінницькі: колишньому керівнику Служби автодоріг області продовжили запобіжний захід

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    Ігор Алексєєв&nbsp;і надалі зобов&rsquo;язаний прибувати до слідчого - Корупція по-Вінницькі: колишньому керівнику Служби автодоріг області продовжили запобіжний захід
    Ігор Алексєєв і надалі зобов’язаний прибувати до слідчого
    фото: Depo.Вінниця

    Чиновника підозрюють у спробі дати хабар голові ОДА

    Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання прокурора спеціалізованої антикорупційної прокуратури та продовжив до 8 березня запобіжний захід колишньому начальнику Служби автомобільних доріг у Вінницькій області.

    Про це повідомляє Depo.Вінниця з посиланням на пресслужбу суду.

    Ігор Алексєєв і надалі зобов’язаний прибувати до слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, прокурора та суду за кожною вимогою; не залишати населений пункт, у якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування із особами, зазначеними в ухвалі.

    Нагадаємо, колишнього начальника Служби автомобільних доріг у Вінницькій області Ігоря Алексєєва підозрюють у спробі дати голові ОДА Сергію Борзову хабара в розмірі 200 тисяч гривень. Гроші начебто передбачалися для вирішення питання про зміну бюджетних видатків. Усього ж розмір запропонованої підозрюваним неправомірної вигоди – 4,2 млн грн.

    Нагадаємо, в Одесі чиновника райадміністрації затримали за підозрою у хабарництві.

    Теги: суд хабар Вінниця САП корупція
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