З 1 листопада «Укрпошта» буде працювати без вихідних



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Очікується, що це дозволить зменшити черги у відділеннях

250 найбільш завантажених відділень «Укрпошти» будуть безвихідних

Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень «Укрпошти» працюватимуть без вихідних. Про це повідомляє урядовий портал.

«За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Все для безпеки та комфорту клієнтів», – вказано у повідомленні.

Це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів та суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією Covid-19.

Нагадаємо, що 10 жовтня, гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

До слова, «Укрпошта» під час пандемії відправила у примусову відпустку 20% штату.

Крім того, «Укрпошта» посіла 30 місце у світовому рейтингу поштових послуг.