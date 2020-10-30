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    Події в Україні

    З 1 листопада «Укрпошта» буде працювати без вихідних

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    Очікується, що це дозволить зменшити черги у відділеннях&nbsp; - З 1 листопада «Укрпошта» буде працювати без вихідних
    Очікується, що це дозволить зменшити черги у відділеннях 

    250 найбільш завантажених відділень «Укрпошти» будуть безвихідних

    Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень «Укрпошти» працюватимуть без вихідних. Про це повідомляє урядовий портал.

    «За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Все для безпеки та комфорту клієнтів», – вказано у повідомленні.

    Це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів та суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією Covid-19.

    Нагадаємо, що 10 жовтня, гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.

    Крім того, «Укрпошта» посіла 30 місце у світовому рейтингу поштових послуг.

    Укрпошта Україна коронавірус
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