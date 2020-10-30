З 1 листопада «Укрпошта» буде працювати без вихідних
250 найбільш завантажених відділень «Укрпошти» будуть безвихідних
Починаючи з 1 листопада, 250 найбільш завантажених відділень «Укрпошти» працюватимуть без вихідних. Про це повідомляє урядовий портал.
«За рішенням керівництва з 1 листопада компанія починає працювати без вихідних у 250 найбільш завантажених відділеннях. Все для безпеки та комфорту клієнтів», – вказано у повідомленні.
Це дозволить розширити можливості для обслуговування клієнтів та суттєво зменшити черги у відділеннях, що особливо актуально у зв’язку з пандемією Covid-19.
Нагадаємо, що 10 жовтня, гендиректор «Укрпошти» захворів коронавірусом.
Крім того, «Укрпошта» посіла 30 місце у світовому рейтингу поштових послуг.