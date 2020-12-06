«Укрпошта» попереджає про нову пастку шахраїв

Українцям стали приходити електронні листи з проханням внести невелику суму на певний рахунок

Поштовий оператор «Укрпошта» попереджає про нову схему крадіжки грошей. Шахраї здійснюють крадіжку через e–mail розсилку від імені компанії.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

«Шановні клієнти! Деякі з Вас отримали на email розсилку нібито від «Укрпошти» лист з вимогою заплатити 2.15 мита на міжнародну посилку. Це шахрайство! І не з метою зібрати 2.15, а з метою зібрати номери кредитних карток для подальших списань», – написав він.

Смілянський попередив, що Укрпошта не надсилала електронні листи, більш того, не зберігає в базі електронні адреси клієнтів.

«Ні в якому разі не натискайте на посилання і не давайте номер Вашої картки. Ми робимо все можливе, щоб встановити джерело (це вже точно не Укрпошта), щоб запобігти втратам клієнтів», – запевнив він.

Нагадаємо, поштовий оператор «Укрпошта» скасував до кінця 2020 року процентну комісію за переказ грошей з однієї банківської картки на іншу через сайт «Укрпошти», залишивши лише фіксовану складову тарифу.

До слова, «Укрпошта» під час пандемії відправила у примусову відпустку 20% штату.