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    Суспільство

    «Укрпошта» попереджає про нову пастку шахраїв

    • Розсилка
    Укрпошта попереджає про нову пастку шахраїв - «Укрпошта» попереджає про нову пастку шахраїв
    Укрпошта попереджає про нову пастку шахраїв

    Українцям стали приходити електронні листи з проханням внести невелику суму на певний рахунок

    Поштовий оператор «Укрпошта» попереджає про нову схему крадіжки грошей. Шахраї здійснюють крадіжку через e–mail розсилку від імені компанії.

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Укрпошти Ігор Смілянський.

    «Шановні клієнти! Деякі з Вас отримали на email розсилку нібито від «Укрпошти» лист з вимогою заплатити 2.15 мита на міжнародну посилку. Це шахрайство! І не з метою зібрати 2.15, а з метою зібрати номери кредитних карток для подальших списань», – написав він.

    Смілянський попередив, що Укрпошта не надсилала електронні листи, більш того, не зберігає в базі електронні адреси клієнтів.

    «Ні в якому разі не натискайте на посилання і не давайте номер Вашої картки. Ми робимо все можливе, щоб встановити джерело (це вже точно не Укрпошта), щоб запобігти втратам клієнтів», – запевнив він.

    Нагадаємо, поштовий оператор «Укрпошта» скасував до кінця 2020 року процентну комісію за переказ грошей з однієї банківської картки на іншу через сайт «Укрпошти», залишивши лише фіксовану складову тарифу.

    До слова, «Укрпошта» під час пандемії відправила у примусову відпустку 20% штату.

    Теги: шахрайство Укрпошта Ігор Смілянський
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