Стали відомі імена загиблих у четвер українських бійців на Донбасі



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Впродовж дня загинули щонайменше п’ятеро військових

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував імена військовослужбовців, які загинули 23 серпня внаслідок бойових дій на Донбасі.

«Свято, просякнуте кров'ю. Так саме, як і прапор, заради якого загинули ці хлопці. Командир роти 128 гірсько-піхотної бригади, кримчанин Георгій Ольховський. Бійці батальйону «Айдар» Мар'ян Найда, Тарас Проценко, Михайло Щербанюк та Андрій Чирва», - написав журналіст.

За його словами, це неповний список втрат.

«Бої тривають майже скрізь по всій лінії, і ми ще не маємо повних даних», - додав Цаплієнко.

Нагадаємо, станом на 18:00 у штабі Об'єднаних сил повідомляли, що впродовж дня на Донбасі загинули п'ятеро захисників України, ще семеро бійців отримали поранення.

Раніше речник Міноборони Дмитро Гуцуляк заявив, що внаслідок бойового зіткнення у четвер, 23 серпня, загинули четверо українських військовослужбовців, ще семеро отримали поранення. Крім того, внаслідок ворожого обстрілу загинув ще один військовий.

Серед загиблих – 20-річний боєць зі Львова Мар’ян Найда

Також снайпери бойовиків обстріляли контрольно-пропускний пункт «Майорське».