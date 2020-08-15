Країни Балтії закликали Лукашенка провести нові вибори



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Глави урядів Естонії, Латвії та Литви виступили в суботу із спільним закликом до влади Білорусі провести нові та вільні вибори президента

Глави урядів країн Балтії закликали ЄС знайти можливості запровадити санкції проти посадових осіб Білорусі

Глави урядів Естонії, Латвії та Литви виступили сьогодні із спільним закликом до влади Білорусі провести нові та вільні вибори президента. Про це йдеться у заяві, розміщеній на сайті естонського уряду.

Прем'єр-міністри Естонії Юрі Ратас, Латвії Кріш'яніс Каріньш і Литви Саулюс Скверняліс висловили занепокоєння щодо насильницького придушення мирних протестів і політичних репресій влади проти опозиції після білоруських президентських виборів, які не були ані вільними, ані чесними. Вони закликають білоруську владу припинити насильство стосовно мирних демонстрантів, звільнити всіх політичних в'язнів і тих, хто був затриманий під час протестів. Прем'єр-міністри закликають Республіку Білорусь провести вільні і чесні президентські вибори, забезпечивши прозорість процедур та участь міжнародних спостерігачів.

Крім того, глави урядів країн Балтії закликали ЄС знайти можливості запровадити санкції проти посадових осіб Білорусі, відповідальних за застосування насильства. І звернули увагу на те, що ЄС варто знайти шляхи та способи «надати більшу підтримку білоруському громадянському суспільству, оскільки білоруси заслуговують жити у відкритому і вільному суспільстві».

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів діючого главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.