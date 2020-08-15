«Треба зв’язатися з Путіним». Лукашенко скаржиться, що навколо нього відбуваються підлі речі



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Лукашенко стверджує, що не має будинку в Москві

Лукашенко вважає, що загроза зараз є не тільки для Білорусі, але і для Росії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні на нараді в Мінську висловився на тему суспільно-політичної ситуації всередині країни, назвавши мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе — фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Про це повідомляє білоруське державне інформагентство «Белта».

«Ми бачимо, що відбувається. Нас заколисувати не треба мирними акціями і демонстраціями. Ми бачимо, що в глибині відбувається. Ми дуже добре це бачимо. І потім, ми ж методички читали кольорових революцій. Більш того, до методичок кольорових революцій (це особливість, про це ми будемо говорити сьогодні в Міноборони в Центрі стратегічного управління) вже з’явилися елементи зовнішнього втручання», - заявив він.

Лукашенко вважає, що загроза зараз є не тільки для Білорусі, але і для Росії.

«Тобто те, що я говорив, — фактично за сценарієм розгортається агресія проти Білорусі. Треба зв’язатися з Путіним, президентом Росії, щоб я міг з ним переговорити зараз. Тому що це вже загроза не тільки Білорусі. Знаєте, деякі росіяни, я дивлюся, там, занадто розумні, починають кричати: ось, Білорусь, так, не так... Я хочу сказати, що захист сьогодні Білорусі — це не менше, ніж захист всього нашого простору, Союзної держави, і приклад іншим. Якщо білоруси не витримають, покотиться ця хвиля туди. Тому за нас так вчепилися», - підкреслив Лукашенко.

На його думку, координатори протестних рухів спеціально створюють серед населення підлі настрої, поширюючи про нього фейки.

«Ці, які бродять по вулицях, вони ж цього в більшості своїй не розуміють. Це розуміють ті, хто координує та спрямовує. І ви бачите — іноді працюють професійно: постановочні кадри, фейки. У мене, виявляється, вже знайшли в Москві якийсь будинок. Я зараз публічно хочу сказати: знайшли — заберіть його. У мене в Білорусі власності немає, крім резиденції офіційної, де я живу в селі. Ні, ось ці починають фейки. Виявляється, я вже з країни виїхав позавчора, виявляється, я не то помер, не то захворів. І це все крутиться. Для чого? Щоб у народу створити ось цей підленький настрій. Не вийде. Ми цього допустити не повинні», - заявив Лукашенко.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв - 1,2%, Анна Канопацька - 1,67%, Сергій Черечень - 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п'ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.