Протести в Білорусі: генсек ООН закликав мітингувальників і владу до діалогу



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Гутерріш закликав владу Білорусі до стриманості

Антоніу Гутерріш наголосив на необхідності ретельного розслідування випадків катувань затриманих.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав білорусів за допомогою діалогу вирішувати проблеми, які виникли після президентських виборів. Про це йдеться в заяві офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка, опублікованій прес-службою ООН.

«Генеральний секретар закликає білорусів вирішувати проблеми, що виникли після виборів, шляхом діалогу, щоб зберегти мир в країні», - заявив Дюжаррік і зазначив, що Гутерріш наголошує на важливості надання всім білорусам можливості здійснювати свої цивільні і політичні права.

«Твердження про катування та інші види жорстокого поводження з особами, що перебувають під вартою, повинні бути ретельно розслідувані», - наголосив офіційний представник генсека ООН.

Дюжаррік також зазначив, що влада повинна проявляти стриманість у відповідь на демонстрації.

Раніше повідомлялося, що в ЄС анонсували нові санкції проти Білорусі.

Нагадаємо, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнає результати президентських виборів у Білорусі.