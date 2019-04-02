Країни Великої сімки схвалили висновки ОБСЄ про вибори президента України



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Країни G7 закликали кандидатів у президенти дотримуватися норм закону під час проведення другого туру виборів

Посли країн Великої сімки схвалили висновки ОБСЄ про перший тур виборів президент України, назвавши їх конкурентними й мирними.

Про це йдеться в заяві організації, опублікованій на сторінці в Twitter.

«Посли країн G7 вітають попередні висновки ОБСЄ/БДІПЛ та зазначають, що перший тур президентських виборів в Україні 31 березня 2019 року мав конкурентний характер і проводився у загалом мирній та безпечній атмосфері. Отримавши в цілому позитивну оцінку, день голосування відкриває шлях до другого туру», - йдеться в повідомленні.

Також країни G7 закликали кандидатів у президенти дотримуватися норм закону під час проведення другого туру виборів.

«Ґрунтуючись на зауваження ОБСЄ/БДІПЛ, посли країн Великої сімки закликають кандидатів і їх команди сумлінно дотримуватися відповідних норм закону під час підготовки та проведення другого туру президентських виборів», - резюмується у заяві.

Раніше у місії спостерігачів ПА ОБСЄ на виборах в Україні заявили, що перший тур виборів президента України був конкурентним, і громадяни мали можливість вільного волевиявлення

Також з'явилась реакція світових ЗМІ на вибори в Україні.

Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів.

Також у ЄС визнали, що вибори в Україні були демократичними, але бракувало дебатів.