Кравчук стверджує, що альтернативи Будапештському меморандуму не було



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Леонід Кравчук

«Меморандум сам по собі – чудовий документ. Тільки, як втілити те, що у ньому прописано – про це не сказано», - зазначив політик

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не підписати Будапештський меморандум у 1994 році не можна було.

«До Будапештського меморандуму я не маю ніякого відношення. Ніколи я не долучався і у підготовці я ніколи не брав участі. Я вже тоді не був президентом. Вони (ті, хто готував документ до підписання) мене навіть не залучали до роботи. Підписав би я його чи ні? Підписав би. Може не в такій редакції, бо там немає пункту про механізми вирішення цього питання. Меморандум сам по собі – чудовий документ. Тільки, як втілити те, що у ньому прописано – про це не сказано. Я не можу стверджувати, що я один такий розумний, що міг передбачити усе, що сталося. Але можливо я би запропонував пункт про механізми. Не підписати цей документ не можна було», - підкреслив Кравчук.

Екс-президент зауважив, що у 1997-му році у всіх ядерних боєголовок спливав термін дії, тобто вони всі ставали небезпечними. «Було 165 ракет, а на кожній ракеті по п’ять боєголовок. Виходить близько 900 боєголовок. Ми їх самі не виготовляли. І звернутися до будь-якої країни з пропозицією забрати ці боєголовки собі виглядало б як божевілля. Іншими словами, ми потрапили в обійми дуже складних речей. І знаючи наслідки Чорнобилю, ми були дуже обережні, робили все, щоб це не стало ще більшою катастрофою для нас», - заявив політик.

Він підкреслив, що в України не було іншого виходу. «Звичайно, можна було краще продумати сам Будапештський меморандум і виграти більше грошей. Тобто не $700 млн, а більше. Кожна шахта ракетна для нас коштувала $1 млрд. Значить, всі боєголовки – $165 млрд. Уявляєте? Тому не можна говорити, що ми зробили помилку, що підписали. У нас виходу іншого не було», - зазначив Кравчук.

Він додав, що ще до підписання Будапештського меморандуму, будучи президентом, ставив прохання та вимоги України в розмові з віце-президентом США Альбертом Ґором (щодо того як бути з ядерним арсеналом, який залишався в Україні після розпаду СРСР – «Главком»). «Тоді він мені офіційно сказав: «Якщо ви не припините дискусії і не погодитесь на вивезення ядерної зброї, до вас будуть застосовані санкції, не тільки економічні». Це підтримала і Європа», - розповів екс-президент.

Політик зауважив, що на сьогодні Україна могла би бути «ініціатором проведення міжнародної конференції, на якій можна було би поставити питання виконання Будапештського меморандуму».

«Можливо, вдалося б прийти до якогось тлумачення самого процесу і до пропозицій його реалізації. Тобто чекати і думати, що воно само прийде, не вийде. Це так, як і з війною на Донбасі. Коли було би питання поставлене хоча б для обговорення на державному рівні, тоді так, ми могли би, колишні президенти, колишні прем’єри України, Великобританії, Штатів, Франції десь зібратись і підтримати на громадському рівні всю важливу ініціативу», - заявив Кравчук.