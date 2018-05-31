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    Кравцов: «Укрзалізниця» потребує близько $2 млрд на розвиток

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    Кравцов: «Укрзалізниця» потребує близько $2 млрд на розвиток

    Цьогоріч в «Укрзалізниці» заплановані безпрецедентні інвестиції в розвиток галузі – понад 26 млрд гривень

    ПАТ «Укрзалізниця» цього року запланувала інвестиції у розмірі 26 мільярдів гривень, однак потребує додатково близько $2 мільярдів.

    Про це розповів в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов на конференції UZ: Investor Day 2018, повідомляє прес-служба перевізника. 

    «Цьогоріч в «Укрзалізниці» заплановані безпрецедентні інвестиції в розвиток галузі – понад 26 млрд гривень. Але цього недостатньо, і компанія потребує додатково близько $2 мільярдів», - сказав Кравцов.

    Він розповів про велику кількість інвестиційних проектів через постійний дефіцит у коштах, який залізнична галузь відчувала впродовж останніх 10 років, іособливо гостро – протягом останніх 5 років.

    «Потрібно віднайти інструменти для залучення приватного капіталу в усіх необхідних напрямках. Тому ми розпочинаємо системну роботу щодо вироблення механізмів залучення приватних інвестицій», - пояснив Кравцов.

    Він також розповів про цікаві, на його думку, напрямки для інвестицій - інвестиції в тяговий рухомий склад, вантажні вагони, термінальні та вагонні комплекси.

    «Це основні великі напрямки, співпраця за якими може принести великому бізнесу прибутки, а «Укрзалізниці» – оновлення основних фондів», - резюмував керівник «Укрзалізниці».  

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує створити окрему вагонну компанію, яка придбає 3,5 тис. вагонів за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку 

    До слова, з середи, 30 травня, в Україні на 12% виросла вартість квитків на поїздки залізницею.

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