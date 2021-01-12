Кредити 5-7-9: бізнес позичив уже 17,8 мільярдів

За останній тиждень в рамках програми банки видали 103 кредитів на загальну суму 338,2 мільйона гривень

За урядовою програмою Доступні кредити 5-7-9% банки вже видали бізнесу дешевих кредитів на 17,8 мільярда гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Від моменту старту програми Доступні кредити 5-7-9% уповноважені банки вже видали 7678 позик на загальну суму в 17,8 мільярда гривень. З них 11,025 мільярда гривень були видані як рефінансування попередньо отриманих позик, 3,389 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 3,373 мільярда гривень як антикризові кредити під 3%», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за останній тиждень уповноважені банки видали 103 кредитів на загальну суму 338,2 мільйона гривень.

«201,96 мільйона гривень від загальної суми укладених за останній тиждень угод становлять угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 22,15 мільйона гривень - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% становлять 114,14 мільйона гривень», - зазначається в повідомленні.

Державна кредитна програма Доступні кредити 5-7-9% покликана спростити доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. У межах програми діють три відсоткові ставки (залежно від дати заснування бізнесу та його річного обороту): 5% річних - якщо виручка до 25 млн грн і створюються мінімум 2 робочих місця протягом першого кварталу; 7% річних - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн; 9% річних - для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Нагадаємо, наприкінці року Кабінет міністрів запровадив зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Наразі позику в рамках програми можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку Львів, ПУМБ, Банку Альянс, Кредобанку, Банку Восток, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, Альфа-Банку, Банку Глобус, Мегабанку, Полікомбанку, Креді Агріколь Банку, КредитВест Банку, ОТП Банку, Агропросперіс Банку, Банку «Український капітал», ПроКредит Банку, Акордбанку та МТБ Банку.

Також нагадаємо, що програму доступного житла для молоді подовжили ще на два роки.