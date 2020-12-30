Уряд змінив умови надання кредитів під «5-7-9%»: подробиці

Станом на 28 грудня в рамках програми «5-7-9%» видано 7158 позик на 16,5 млрд грн

Кабінет міністрів запровадив зміни до державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» для підтримки малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Відповідне розпорядження №28 схвалене під час підсумкового засідання уряду 28 грудня, повідомляє Мінфін.

Нагадаємо, що 11 листопада поточного року Кабінет Міністрів прийняв рішення* про додаткове посилення протиепідемічних заходів, зокрема у січні 2021 року.

Внаслідок цього суб’єкти малого, у тому числі мікропідприємництва, та середнього підприємництва в період карантину потребують більшої підтримки шляхом удосконалення державної програми «Доступні кредити 5-7-9%».

Доповнена програма передбачає заходи, які є універсальним та дієвим механізмом кредитування мікро, малого та середнього бізнесу з фінансовою державною підтримкою суб’єктам підприємництва незалежно від сфери їх діяльності.

Зокрема внесені наступні зміни до держпрограми доступного кредитування:

програма «поширюється на суб’єктів середнього підприємництва річний дохід до 20 млн євро;

лібералізуються умови кредитів: строк кредиту на фінансування оборотного капіталу збільшився до 3 років; відстрочка платежу щодо повернення кредиту може становити до 12 місяців; зменшується перший внесок в реалізації інвестиційного проєкту (10% для діючого бізнесу та 15% для стартапів);

пом’якшуються умови для рефінансування кредитів у частині забезпечення збереження фонду оплати праці – зменшення до 50%, чисельності персоналу – до 50% (станом на 1 березня 2020 року);

для кредитів на фінансування оборотного капіталу встановлюється компенсація процентів до 0% річних на період карантину та обмежувальних заходів, а після їх скасування продовжується їх компенсація на рівні 3% річних, та для кредитів рефінансування встановлюється компенсація до 3% річних після 31.03.2021.

врегульовується питання можливості поєднання з підтримкою, яка може надаватися місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Станом на 28 грудня в рамках програми «5-7-9%» видано 7158 позик на 16,5 млрд грн.

Сьогодні позику в рамках програми можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку Львів, ПУМБ, Банку Альянс, Кредобанку, Банку Восток, Райффайзен Банку Аваль, ТАСкомбанку, Альфа-Банку, Банку Глобус, Мегабанку, Полікомбанку, Креді Агріколь Банку, КредитВест Банку, ОТП Банку, Агропросперіс Банку, Банку «Український капітал», ПроКредит Банку, Акордбанку та МТБ Банку.