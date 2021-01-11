Держава має зменшити навантаження на бізнес, а не обтяжити його пенсійними відрахуваннями, – економіст

Кушнірук вважає, що держава має дозволити громадянам самостійно обирати варіанти для інвестицій, щоб мати надбавку до пенсії

Держава має зменшувати податкове навантаження на бізнес, щоб стимулювати розвиток економіки, а не обтяжувати його додатковими пенсійними відрахуваннями. Про це заявив економіст Борис Кушнірук у ефірі телеканалу «Україна 24».

Він зазначив, що запропоновані владою законопроекти щодо запровадження накопичувального рівня пенсійної системи передбачають збільшення податкового навантаження на бізнес. На його думку, це матиме негативний вплив на розвиток підприємництва та економіки в цілому.

«Завдання полягає в тому, щоб зменшити податкове навантаження на бізнес, а особливо починати потрібно з малого бізнесу, щоб ті, хто працює в малих підприємствах, робили лише внесок у вигляді 10% від зарплати, причому від мінімальної зарплати, і все. І в цьому випадку потім для більш великих підприємств потрібно цей внесок, ЄСВ зменшувати», – сказав Кушнірук.

Він вважає, що держава повинна гарантувати мінімальне пенсійне забезпечення і дозволити громадянам самостійно обирати варіанти для інвестицій, щоб мати додаткову надбавку до пенсії.

«Може, вони будуть інвестувати в нерухомість власну, у власних дітей, навчання власних дітей, ще якісь робити інвестиції. Єдине, що повинна зробити держава, – дати податкові пільги», – зазначив Кушнірук.

Таким чином, держава зможе вирішити проблему солідарної пенсійної системи без збільшення податкового навантаження на бізнес.

«Поступово, за 10-15 років завдання полягає в тому, щоб вийти на мінімум зобов’язань по відношенню до нових осіб пенсійного віку, вийти до мінімуму зобов’язань щодо виплат пенсій, і при цьому ми зменшуємо податкове навантаження на бізнес. А це в свою чергу буде стимулювати ділову активність», – пояснив Кушнірук.

Раніше народний депутат України Муса Магомедов заявив, що введення другого рівня пенсійної реформи посилює навантаження на населення та бізнес, а вигоду отримають тільки приватні фінансові фонди.

У свою чергу керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Андрій Забловський заявив, що вважає неприйнятним збільшення навантаження на фонд оплати праці при впровадженні пенсійної реформи.

«Тільки за рахунок збільшення навантаження на бізнес, в когось забирати, а комусь давати, – це неправильний підхід до реформи», – наголосив Забловський.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано два законопроєкти щодо пенсійної реформи – депутатський «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. №2683) та урядовий «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо накопичувальної професійної пенсійної системи» (реєстр.№4408), кожен з яких передбачає додаткові витрати для бізнесу.