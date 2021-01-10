Хто на єдиному податку в 2021 році не зможе обійтися без РРО

Без РРО не зможуть обійтися ті ФОП, які здійснюють визначені законодавством види економічної діяльності

З 1 січня 2021 року по 1 січня 2022 року без РРО/ПРО можуть працювати ФОП – платники єдиного податку 2-4-ї груп, обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового року (1320000 грн), незалежно від обраного виду діяльності.

Про це пише Uteka.

Без РРО не зможуть обійтися ті ФОП, які здійснюють:

реалізацію технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;

реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.

Це правило передбачено п. 61 підрозділу 10 р.ХХ ПКУ.

Таким чином, посилаючись на цю норму, податківці зазначили на обов'язковість застосування РРО та/або ПРРО всім суб'єктам господарювання на спрощену систему, які реалізують ліки, вироби медичного призначення та надають платні послуги в сфері охорони здоров'я.

Також слід мати на увазі, що в даному випадку слід вказати код економічної діяльності 86 «Охорона здоров'я» за ДК 009:2010.