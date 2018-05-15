Кремль погрожує Україні «заходами у відповідь» через затримання у Києві російського пропагандиста

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Дмитро Пєсков

На думку Пєскова, в Україні обмежують свободу російських ЗМІ і журналістів, що заслуговує «жорстокого осуду»

Росія прийме у відповідь заходи на дії Служби безпеки України щодо російських ЗМІ, при цьому буде діяти «кваліфіковано і напористо».

Про заявив журналістам в.о. прес-секретаря президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

Він не уточнив, які саме заходи будуть прийматися Кремлем, зазначивши, що щось конкретне можна буде говорити після більш докладної інформації з Києва.

На думку Пєскова, в Україні обмежують свободу російських ЗМІ і журналістів, що заслуговує «жорстокого осуду».

«В іншому будемо діяти кваліфіковано, але, безумовно, напористо, максимально захищаючи інтереси російських засобів масової інформації», - заявив прес-секретар Путіна.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України спільно з Прокуратурою АР Крим розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Російській Федерації. Правоохоронці встановили, що вони використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України.

У СБУ повідомили, що затримано журналіста «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського. У нього вдома співробітники СБУ провели обшуки.

Прес-секретар СБУ Олена Гітлянська додала, що обшуки проводять в в офісі «РИА Новости Украина». За її словами, СБУ оприлюднить обґрунтовану доказову базу після завершення слідчих дій.

Наразі відбуваються слідчі дії. Співробітники Служби безпеки України під час обшуку в офісі «РИА Новости Украина» в Києві будуть вилучати комп'ютерну техніку та бухгалтерію.