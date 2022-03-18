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    Кремль пояснив, чому промову Путіна обірвали на півслові

    Прессекретар Путіна пояснив, що промову його шефа не показали до кінця через технічний збій - Кремль пояснив, чому промову Путіна обірвали на півслові
    Прессекретар Путіна пояснив, що промову його шефа не показали до кінця через технічний збій
    фото: скріншот

    Російські федеральні телеканали обірвали трансляцію виступу президента Росії Володимира Путіна

    Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков пояснив, чому президенту Росії не дали договорити у телеефірі під час виступу на концерті, присвяченому окупації Криму 2014 року. Про це пише Telegram «РИА Новости».

    За словами Пєскова, причиною є банальний технічний збій на сервері.

    Нагадаємо, що виступ Путіна був обірваний на півслові, після чого в ефірі почали показувати виступ співака Олега Газманова.

    Інший проурядовий Telegram-канал розповів, що ж із виступу Путіна залишилося за телекадром. Президент Росії згадав, що початок війни проти України збігся із днем народження російського морського флотоводця Федора Ушакова.

    Путін навіть процитував слова Ушакова: «Грози сії підуть на славу Росії».

    Зазначимо, що «технічний збій» на концерті «Кримська весна» переслідував не тільки президента Путіна. Під час виступу речниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової, під час її слів про цінності, які відстоює Росія – на стадіоні вимкнувся звук.

    Нагадаємо, що концерт на честь восьмої річниці окупації Криму транслюють по усіх російських федеральних каналах.

    У соцмережах з’явилися відповідні відеосвідчення. На одному із відеозаписів дитина питає у мами, чому всюди показують одне й те ж, а мати не може дати дитині якоїсь однозначної відповіді.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кремль пояснив, чому промову Путіна обірвали на півслові