Чий Крим? Вєрка Сердючка написала першу за 20 років україномовну пісню (відео)

На думку команди Сердючки, ця пісня неодмінно надихне на романтичний настрій

Композиція називається «Є пропозиція», і це саундтрек до комедії

Артист Андрій Данилко, котрий виступає в образі Вєрки Сердючки записав першу за 20 років україномовну пісню. Причому у тексті є слова про окупований росіянами Крим.

«Крим. Ти мені скажи: чий Крим? Я в свій час пройшла і Крим, і Рим, і мідні труби», – ідеться у пісні.

Композиція називається «Є пропозиція», і це саундтрек до комедії «Велика прогулянка» Олега Зборовського.

На думку команди Сердючки, ця пісня «неодмінно надихне вас на романтичний настрій і, зокрема, нагадає, що у кожної історії є свій хеппіенд».

«Є пропозиція прокинутись вранці удвох…» – хіба можна запропонувати щось романтичніше? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне - надія на те, що в результаті все буде добре!» – поділився Андрій Данилко в описі своєї роботи на YouTube.

Вєрка Сердючка також знялася у кількох епізодах картини.

Також Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, нещодавно заспівав пісню «Батько наш – Бандера», чим привернув увагу публіки. Тепер він зізнався, як насправді ставиться до національного героя Степана Бандери.

Напередодні співак Андрій Данилко, якому погрожують заборонити в'їзд до Росії після виконання на одному з останніх концертів пісні «Батько – наш Бандера», відповів хейтерам у оригінальний спосіб.