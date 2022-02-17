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    Чий Крим? Вєрка Сердючка написала першу за 20 років україномовну пісню (відео)

    На думку команди Сердючки, ця пісня неодмінно надихне на романтичний настрій - Чий Крим? Вєрка Сердючка написала першу за 20 років україномовну пісню (відео)
    На думку команди Сердючки, ця пісня неодмінно надихне на романтичний настрій
    фото: скріншот із відео

    Композиція називається «Є пропозиція», і це саундтрек до комедії

    Артист Андрій Данилко, котрий виступає в образі Вєрки Сердючки записав першу за 20 років україномовну пісню. Причому у тексті є слова про окупований росіянами Крим.

    «Крим. Ти мені скажи: чий Крим? Я в свій час пройшла і Крим, і Рим, і мідні труби», – ідеться у пісні.

    Композиція називається «Є пропозиція», і це саундтрек до комедії «Велика прогулянка» Олега Зборовського.

    На думку команди Сердючки, ця пісня «неодмінно надихне вас на романтичний настрій і, зокрема, нагадає, що у кожної історії є свій хеппіенд».

    «Є пропозиція прокинутись вранці удвох…» – хіба можна запропонувати щось романтичніше? У цій пропозиції є все: і примирення після сварки, і цікаві плани на ніч, а головне - надія на те, що в результаті все буде добре!» – поділився Андрій Данилко в описі своєї роботи на YouTube.

    Вєрка Сердючка також знялася у кількох епізодах картини.

    Також Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, нещодавно заспівав пісню «Батько наш – Бандера», чим привернув увагу публіки. Тепер він зізнався, як насправді ставиться до національного героя Степана Бандери.

    Напередодні співак Андрій Данилко, якому погрожують заборонити в'їзд до Росії після виконання на одному з останніх концертів пісні «Батько – наш Бандера», відповів хейтерам у оригінальний спосіб.

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    Теги: Крим артист YouTube співак час Андрій Данилко пісня
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    Чий Крим? Вєрка Сердючка написала першу за 20 років україномовну пісню (відео)