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    «А де кіно?»: російське телебачення показує виключно концерт до дня окупації Криму (відео)

    Люди по телевізору веселі та усміхнені. А ті, що це дивляться? - «А де кіно?»: російське телебачення показує виключно концерт до дня окупації Криму (відео)
    Люди по телевізору веселі та усміхнені. А ті, що це дивляться?
    скріншот з відео

    Росіяни мають звикати, тепер у них навіть немає вибору що дивитись по ТВ

    У Росії вчергове святкують окупацію Криму. У Москві почався великий концерт.

    Щоб всі росіяни цим прониклись, всі телеканали змінили програму і показують виключно концерт.

    «Мамо, чому ти перемикаєш канали, а там одне й те саме?», − питає дитина у авторки відео.

    Та не знає, що відповісти, адже на телевізорі, крім каналу, написано, що насправді має йти в цей момент. Але жодного кіно чи серіалу, лише путінська пропаганда.

    Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін почне погрожувати застосуванням ядерної зброї проти Заходу, якщо український опір на війні продовжиться. Про це заявив директор розвідуправління Міністерства оборони США, генерал-лейтенант Скотт Беррієр.

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    Теги: росія окупанти телебачення кіно пропаганда війна путін #stoprussia
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    «А де кіно?»: російське телебачення показує виключно концерт до дня окупації Криму (відео)