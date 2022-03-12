Закрили очі на Крим. Ердоган пояснив, що призвело до війни в Україні

Ердоган переконаний, що якби світ відреагував на анексію Крима, нинішньої війни не було б

Турецький президент розкритикував світ за реакцію на російську агресію в Криму й на Донбасі

Недостатня реакція світової спільноти на окупацію Росією Кримського півострова у 2014 році призвела до нинішньої агресії Росії проти України. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає агентство Анадолу.

На його переконання, нинішньої російської агресії проти України можна було запобігти, якби дипломатичні інструменти раніше застосовувалися більш дієво.

«Україна залишилася одна у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними і болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатським шляхом, якщо вчасно проявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні жителі залишають свої домівки, діти, сповнені страху та тривоги, міста в руїнах, невинні гинуть, наш смуток зростає в геометричній прогресії», – сказав президент Туреччини, передає Укрінформ.

Турецький лідер наголосив на тому, що війна росії проти України призвела до загострення і так значної проблеми біженців.

«Сині води Середземного моря стали могилами майже 25 тисяч мандрівників надії. За останні 10 років кількість біженців подвоїлася до 85 мільйонів. За останні 15 днів 2 млн українців стали біженцями», – сказав Ердоган.

За словами Ердогана, перша зустріч високого рівня між Росією та Україною на рівні міністрів закордонних справ на тлі кризи показує, що Анталійський дипломатський форум почав досягати своєї мети.

Президент Туреччини вважає, що Київ залишився сам у своїй праведній справі.

«Ми підтримуємо законну боротьбу українців і вважаємо неприйнятними кроки, які можуть кинути на неї тінь», – заявив Ердоган.

Президент Туреччини висловив надію на спокій, здоровий глузд, який переможе у російсько-українській війні «якомога швидше».

Також президент Туреччини знову закликав реформувати Раду Безпеки ООН.

Нагадаємо, про такі ж процеси у Криму днями повідомляв радник керівника Офісу президента Олексій Арестович. За його даними, в окупованому Криму різко стартував продаж квартир. Про це Арестович написав на своїй сторінці в Facebook.

«Ви знаєте, що у Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія», – повідомив Арестович.

До слова, екснардеп Андрій Сенченко, який сам є кримчанином, народився у Сімферополі, повідомляє, що на окупованому півострові в останні дні значно активізувався ринок нерухомості. Пропозиція житла значно зросла. Це пов’язано з трагічними подіями на материковій Україні і невдалими результатами так званої спецоперації російської армії.

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